Ambasadori hungarez: Presim të forcojmë bashkëpunimin me Presidenten Shiroka-Pula

Ambasadori i Hungarisë në Kosovë, László István Dux, ka uruar Justina Shiroka-Pulën për zgjedhjen e saj Presidente e Republikës së Kosovës. Përmes një postimi, Dux ka shprehur urimet e tij për Presidenten e re, duke thënë se pret të punojë me të për forcimin e miqësisë dhe bashkëpunimit mes dy popujve. “E urojmë përzemërsisht Shkëlqesinë…

Lajme

07/10/2026 20:38

Ambasadori i Hungarisë në Kosovë, László István Dux, ka uruar Justina Shiroka-Pulën për zgjedhjen e saj Presidente e Republikës së Kosovës.

Përmes një postimi, Dux ka shprehur urimet e tij për Presidenten e re, duke thënë se pret të punojë me të për forcimin e miqësisë dhe bashkëpunimit mes dy popujve.

“E urojmë përzemërsisht Shkëlqesinë e Saj, Dr. Justina Shiroka-Pula, për zgjedhjen e saj Presidente të Republikës së Kosovës. Presim të punojmë me ju dhe të forcojmë miqësinë dhe bashkëpunimin mes popujve tanë”, ka shkruar ambasadori hungarez.

Artikuj të ngjashëm

October 7, 2026

Punëtorët e NPB-së pa paga për gati tre muaj, paralajmërojnë protestë

October 7, 2026

63 minatorë ngujohen në horizontin e 11-të Trepçës

October 7, 2026

Hasani: Protestat masive të qytetarëve e detyruan Kurtin të lëshoj pe...

October 7, 2026

Avokati Smakiqi: Ligji i ri për Specialen duhet të zbatohet për...

October 7, 2026

Irani paralajmëron bllokimin e disa rrugëve në Ngushticën e Hormuzit: Do...

October 4, 2026

​“Ne jemi të gatshëm”, Zelensky: SHBA kërkon bisedime trepalëshe me Ukrainën...

Lajme të fundit

Punëtorët e NPB-së pa paga për gati tre muaj, paralajmërojnë protestë

63 minatorë ngujohen në horizontin e 11-të Trepçës

Hasani: Protestat masive të qytetarëve e detyruan Kurtin...

Avokati Smakiqi: Ligji i ri për Specialen duhet...