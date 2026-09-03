Shala i kundërpërgjigjet Abdixhikut, pasi ai e kritikoi: Njerëzit e lirë, përcaktues të rrugës së përjetshme të LDK-së

Deputeti i LDK-së, Kujtim Shala, ka reaguar ndaj zhvillimeve të fundit në parti. Gjashtë deputetë përfshirë edhe Shala kanë deklaruar se nuk do votojnë për Bekim Sejdiun si President. Kryetari LDK-së, Lumir Abdixhiku ka drejtuar kritika ndaj këtyre deputetëve, duke thënë se nuk respektojnë vullnetin e shumicës. Ndaj këtye zhvillimeve ka reaguar Shala në Facebook,…

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03/09/2026 20:46

Deputeti i LDK-së, Kujtim Shala, ka reaguar ndaj zhvillimeve të fundit në parti.

Gjashtë deputetë përfshirë edhe Shala kanë deklaruar se nuk do votojnë për Bekim Sejdiun si President.

Kryetari LDK-së, Lumir Abdixhiku ka drejtuar kritika ndaj këtyre deputetëve, duke thënë se nuk respektojnë vullnetin e shumicës.

Ndaj këtye zhvillimeve ka reaguar Shala në Facebook, duke postuar edhe një fotografi nga një tubim i LDK-së.

“Njerëzit e lirë, përcaktues të rrugës së përjetshme të LDK-së”, ka shkruar ai. /Gazeta Express

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