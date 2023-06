​Sfida për vendin e tretë, formacionet zyrtare: Holanda – Italia Me fillim nga ora 15:00 në stadiumin “De Grolsch Veste” do të ballafaqohen Holanda me Italinë. Kjo ndeshje është e vlefshme për vendin e tretë të Ligës së Kombeve, objektiv që nuk konsiderohet si shumë i rëndësishme për këto dy kombëtare të mëdha. Gjithsesi secila prej tyre do të kërkojë fitoren për të pasur bilanc…