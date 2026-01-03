Server: “Bota serbe” është një version i modernizuar i Serbisë së Madhe
Profesori amerikan dhe eksperti për Ballkanin, Daniel Server, ka thënë se `bota serbe` është një version i modernizuar i `Serbisë së Madhe` “Protestat studentore mund të çojnë në ndryshim të pushtetit në Serbi, por nuk e di nëse kjo do të ndodhë. Presidenti Vuçiç është mjeshtër i manipulimit të protestave popullore: shkarkimi i ndonjë ministri…
“Protestat studentore mund të çojnë në ndryshim të pushtetit në Serbi, por nuk e di nëse kjo do të ndodhë. Presidenti Vuçiç është mjeshtër i manipulimit të protestave popullore: shkarkimi i ndonjë ministri këtu apo atje, shpallja e zgjedhjeve të reja, futja e kutive të votimit ose e votuesve në qarqe të pavendosura, pa e vënë ndërkohë në rrezik serioz pushtetin e tij, thekson në një bisedë për Danas Daniel Server, profesor në Universitetin Johns Hopkins në SHBA.
Siç vëren ai, Vuçiç me gjasë nuk do ta bëjë gabimin që bëri Millosheviçi, duke menduar se do të fitonte në zgjedhje relativisht të lira dhe të ndershme.
“Vuçiç do të jetë edhe më i kujdesshëm për të siguruar rezultatin,” thekson Server.
“Bota serbe” është vetëm një formë e modernizuar e Serbisë së Madhe. Kjo do të sillte vdekje dhe shkatërrim në një pjesë të madhe të Ballkanit sot, ashtu siç ndodhi në vitet 1990. Kjo gjithashtu do t’i japë fund shpresave të Serbisë për anëtarësim në BE. Beogradi po vë në pikëpyetje prosperitetin dhe sigurinë e qytetarëve të vet për të zgjeruar ndikimin e tij në vendet fqinje. Kjo nuk është një ambicie që do të përfundojë mirë”, tha ai.