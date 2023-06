Serie A shpall më të mirët, befasi në portë/ Spalletti trajneri i sezonit

Trajneri më i mirë i këtij sezoni është zgjedhur, Luciano Spalletti, i cili ia doli që me Napolin të shpallen kampion, shkruan Lajmi.net

Mesfushori më i mirë u shpall lojtari i Interit, Nicolo Barella – i cili luajti një rol të madh për ekipin e tij.

E habitshme, por e vërtetë. Nuk është as Maignan i Milanit dhe as Onana i Interit, por portieri më i mirë i sezonit 2022/2023 në Serie A është shpallur ai i Lazios, Ivan Provedel.

✨ Luciano Spalletti has been named @SerieA_EN Coach of the Year!

💙 #Napul3 #ForzaNapoliSempre #TuttoPerLei pic.twitter.com/DcJOBwt16z

— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) June 2, 2023