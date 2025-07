Luizi: Po të isha kryeministër, babait që abuzoi vajzën do t’ia lidhja vetë litarin Këngëtari Luiz Ejlli ka reaguar me tone të ashpra pas lajmit për daljen në gjykatë të babait që abuzonte me vajzën e tij 12 vjeçe. Në fazën e hetimeve paraprake, Meta ka pranuar ngjarjen gjatë marrjes në pyetje si person nën hetim. Në seancën e sotme, ai nuk ka folur, por ka tundur kokën në…