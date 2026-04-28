Serbia nis kundërvajtjen ndaj KKSH-së për vendosjen e flamurit shqiptar në akademi përkujtimore

28/04/2026 16:42

Kreu i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës, Enkel Rexhepi, ka pranuar procedurën e kundërvajtjes ndaj tij dhe KKSH-së, për shkak të vendosjes së flamurit shqiptar në një aktivitet përkujtimor.

Për këtë, ka njoftuar vet Rexhepi.

“Sot kam pranuar  procedurë kundërvajtje ndaj meje dhe Këshillit Kombëtar Shqiptar, për shkak të vendosjes së flamurit shqiptar gjatë një aktiviteti përkujtimor në nderim të Jonuz Musliut. Flamuri ynë nuk është provokim, por është identitet dhe dinjitet. Përdorimi i tij në një aktivitet përkujtimor është i natyrshëm dhe legjitim.”, ka shkruar ai.

Ai ka thënë se kjo është hera e tretë që thirret për të njëjtën gjë.

“Ndërsa institucioni që përfaqësoj përballet për herë të dymbëdhjetë për flamurin tonë. Ne do të vazhdojmë ta mbrojmë të drejtën tonë për të përdorur simbolet kombëtare, me dashuri dhe vendosmëri.”, ka thënë Rexhepi.

April 28, 2026

Kurti s’tregon se si do ta vazhdojnë seancën për zgjedhjen e...

April 28, 2026

IKSHPK jep alarmin: Rreziqe shëndetësore nëse s’merren masa urgjente ndaj ndotjes...

April 28, 2026

Haradinaj: Kurti e ndali ndërtimin e Termocentralit “Kosova e Re”, sot...

April 28, 2026

Çitaku-Kurtit: Ti nuk e ke problem ta përmbysësh edhe rendin Kushtetues,...

April 28, 2026

89-vjeçari shkakton terror në Greqi, plagos 5 persona në zyrën e...

April 28, 2026

I dyshuari për sulmin në Uashington akuzohet për tentativë atentati ndaj...

Kurti s’tregon se si do ta vazhdojnë seancën...

IKSHPK jep alarmin: Rreziqe shëndetësore nëse s’merren masa...

Haradinaj: Kurti e ndali ndërtimin e Termocentralit “Kosova...

Çitaku-Kurtit: Ti nuk e ke problem ta përmbysësh...