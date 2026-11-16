Serbia nesër e konstituon Kuvendin, kryetari i ri do të jetë edhe ushtrues detyre i presidentit
Nesër në Beograd do të mbahet seanca konstituive e Kuvendit, ku pritet të zgjidhet kryeparlamentari i ri dhe nënkryetarëve. Ana Bërnabiq, kryetare aktuale e Kuvendit të Serbisë, e cila ushtron detyrën e presidentes që nga dorëheqja e Aleksandar Vuçiqit, e ka thirrur seancën konstituive për nesër në orën 10:00, siç njoftoi Kuvendi i Serbisë, duke…
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Nesër në Beograd do të mbahet seanca konstituive e Kuvendit, ku pritet të zgjidhet kryeparlamentari i ri dhe nënkryetarëve.
Ana Bërnabiq, kryetare aktuale e Kuvendit të Serbisë, e cila ushtron detyrën e presidentes që nga dorëheqja e Aleksandar Vuçiqit, e ka thirrur seancën konstituive për nesër në orën 10:00, siç njoftoi Kuvendi i Serbisë, duke bërë të ditur edhe rendin e ditës.
Ndër pikat e rendit të ditës janë konfirmimi i mandateve parlamentare, zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetarit të parlamentit, si dhe emërimi i sekretarit të përgjithshëm dhe zgjedhja e anëtarëve të trupave punuese parlamentare.
Me zgjedhjen e kryetarit të ri të Kuvendit, pritet edhe një ndryshim në pozicionin e Presidentit në detyrë të Serbisë.
Në zgjedhjet parlamentare të 25 tetorit, Lista Studentore fitoi 140 nga 250 mandatet sa janë gjithsej në Kuvendin e Serbisë.
Kryesues i seancës konstituive do të jetë deputeti më i moshuar, Stojan Radenoviq.
Pas konstituimit të Kuvendit të Serbisë, Lista Studentore do të ketë 90 ditë kohë për formimin e Qeverisë së re, pra deri më 15 shkurt 2027. Me 140 deputetë nga gjithsej 250, studentët kanë shumicën e nevojshme për ta formuar Qeverinë pa mbështetjen e partive të tjera.