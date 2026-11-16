Ku dhe sa blen rrymë Kosova?

Qeveria e Kosovës e ka ndaluar tregtimin e energjisë elektrike me kompani serbe të energjisë, për shkak të, siç tha, vendimit të Serbisë për t’i mbajtur të bllokuara linjat ndërkufitare për tregtim tash e pothuajse shtatë vjet. Ky vendim, sipas kryeministrit Albin Kurti, vjen pasi Serbia nuk e ka zbatuar kërkesën e Këshillit Ministror të…

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16/11/2026 15:04

Qeveria e Kosovës e ka ndaluar tregtimin e energjisë elektrike me kompani serbe të energjisë, për shkak të, siç tha, vendimit të Serbisë për t’i mbajtur të bllokuara linjat ndërkufitare për tregtim tash e pothuajse shtatë vjet.

Ky vendim, sipas kryeministrit Albin Kurti, vjen pasi Serbia nuk e ka zbatuar kërkesën e Këshillit Ministror të Komunitetit të Energjisë për t’i zhbllokuar dy linjat e interkoneksionit ndërkufitar, prej 400 kilovatësh, më 1 korrik.

Duke folur në një mbledhje të kabinetit të tij qeveritar të hënën, Kurti tha se Kosova po vendos kundërmasa ndaj Serbisë në fushën e energjisë, sepse “gjendja do të përshkallëzohet në të ardhmen, nëse nuk ka reflektim” nga shteti fqinj.

Kundërmasat e Kosovës përfshijnë ndalimin e tregtimit të energjisë elektrike me ndërmarrjet me origjinë nga Serbia, pra: blerjen, shitjen, importin dhe eksportin e energjisë elektrike, qoftë drejtpërdrejt apo përmes transitit, ose rishitjes.

Por ku dhe sa blen rrymë Kosova?

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