Sekuestrohen mbi gjysmë kilogrami kokainë e marihuanë në Fushë Kosovë, një i arrestuar dhe një në kërkim

Policia e Kosovës ka sekuestruar rreth pesëqind e tridhjetë e pesë gramë kokainë dhe marihuanë gjatë një operacioni në Fushë Kosovë. Sipas raportit 24-orësh të Policisë, gjatë kontrollit të një të dyshuari dhe bastisjes së vendbanimit të një personi tjetër, janë gjetur dhe sekuestruar dyqind e nëntëdhjetë e tre pikë tetë gramë kokainë dhe dyqind…

Lajme

14/09/2026 10:00

Policia e Kosovës ka sekuestruar rreth pesëqind e tridhjetë e pesë gramë kokainë dhe marihuanë gjatë një operacioni në Fushë Kosovë.

Sipas raportit 24-orësh të Policisë, gjatë kontrollit të një të dyshuari dhe bastisjes së vendbanimit të një personi tjetër, janë gjetur dhe sekuestruar dyqind e nëntëdhjetë e tre pikë tetë gramë kokainë dhe dyqind e dyzet e një pikë gjashtë gramë marihuanë.

Policia ka sekuestruar gjithashtu tri peshore digjitale, një karikator dhe dy fishekë.

Me vendim të prokurorit, njëri nga të dyshuarit është dërguar në mbajtje, ndërsa personi tjetër ndodhet në kërkim policor.

Rasti ka ndodhur të dielën, rreth orës nëntëmbëdhjetë, në rrugën “Bedri Pejani”, në Fushë Kosovë.

Në një rast tjetër në Fushë Kosovë, Policia ka arrestuar një person, pasi gjatë kontrollit i janë gjetur shtatë pikë dyzet e tre gramë marihuanë.

Pas intervistimit, i dyshuari është liruar dhe rasti do të trajtohet në procedurë të rregullt.

 

Artikuj të ngjashëm

September 14, 2026

“Kufizoni lëvizjet”-“Bëni kujdes” Ambasada amerikane me thirrje për të mërkurën, ngre...

September 14, 2026

Ka nisur në Hagë seanca për deklaratat përfundimtare ndaj Thaçit dhe...

September 14, 2026

Kurti: Bllokada e barikadim, por qytetarët folën qartë në dhjetor e...

September 14, 2026

Kurti për vendimin e Hagës: Presim që drejtuesit e UÇK-së të...

September 13, 2026

Trump thotë se do t’i heqë të gjitha tarifat për uiskin...

September 11, 2026

Trump: 11 shtatori nuk harrohet kurrë

Lajme të fundit

“Kufizoni lëvizjet”-“Bëni kujdes” Ambasada amerikane me thirrje për...

Ka nisur në Hagë seanca për deklaratat përfundimtare...

Kurti: Bllokada e barikadim, por qytetarët folën qartë...

Kurti për vendimin e Hagës: Presim që drejtuesit...