Sekuestrohen mbi gjysmë kilogrami kokainë e marihuanë në Fushë Kosovë, një i arrestuar dhe një në kërkim
Policia e Kosovës ka sekuestruar rreth pesëqind e tridhjetë e pesë gramë kokainë dhe marihuanë gjatë një operacioni në Fushë Kosovë. Sipas raportit 24-orësh të Policisë, gjatë kontrollit të një të dyshuari dhe bastisjes së vendbanimit të një personi tjetër, janë gjetur dhe sekuestruar dyqind e nëntëdhjetë e tre pikë tetë gramë kokainë dhe dyqind…
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Policia e Kosovës ka sekuestruar rreth pesëqind e tridhjetë e pesë gramë kokainë dhe marihuanë gjatë një operacioni në Fushë Kosovë.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë, gjatë kontrollit të një të dyshuari dhe bastisjes së vendbanimit të një personi tjetër, janë gjetur dhe sekuestruar dyqind e nëntëdhjetë e tre pikë tetë gramë kokainë dhe dyqind e dyzet e një pikë gjashtë gramë marihuanë.
Policia ka sekuestruar gjithashtu tri peshore digjitale, një karikator dhe dy fishekë.
Me vendim të prokurorit, njëri nga të dyshuarit është dërguar në mbajtje, ndërsa personi tjetër ndodhet në kërkim policor.
Rasti ka ndodhur të dielën, rreth orës nëntëmbëdhjetë, në rrugën “Bedri Pejani”, në Fushë Kosovë.
Në një rast tjetër në Fushë Kosovë, Policia ka arrestuar një person, pasi gjatë kontrollit i janë gjetur shtatë pikë dyzet e tre gramë marihuanë.
Pas intervistimit, i dyshuari është liruar dhe rasti do të trajtohet në procedurë të rregullt.