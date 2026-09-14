Kurti për vendimin e Hagës: Presim që drejtuesit e UÇK-së të kthehen të lirë në vendin e tyre, lufta jonë ka qenë e drejtë dhe çlirimtare

Qeveria e Kosovës ka mbajtur sot mbledhjen e parë, pasi dje është votuar në Kuvendin e Kosovës Qeveria Kurti 4. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti në këtë mbledhje ka folur për vendimin që Gjykata Speciale në Hagë pritet ta marrë të mërkurën, më 16 shtator në lidhje me krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Ai…

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14/09/2026 10:38

Qeveria e Kosovës ka mbajtur sot mbledhjen e parë, pasi dje është votuar në Kuvendin e Kosovës Qeveria Kurti 4.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti në këtë mbledhje ka folur për vendimin që Gjykata Speciale në Hagë pritet ta marrë të mërkurën, më 16 shtator në lidhje me krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Ai ka thënë se të gjithë po presin vendimin e kësaj Gjykate, e që ka thënë se duhet të jetë lirues.

“Pasnesër, pas dy ditësh Kosova ne të gjithë presim vendimin e Gjykatës Speciale në Hagë për drejtuesit e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Rexhep Selimi dhe Kadri Veseli. Për ne është gjithçka e qartë, populli i Kosovës, rezistenca dhe lufta jonë ka qenë e drejtë, çlirimtare dhe kundrejt një pushtuesi i cili kreu krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid. Besojmë e urojmë që edhe verdikti i së mërkurës të jetë në përputhje me këtë të drejtë dhe drejtuesit e UÇK-së të kthehen të lirë në vendin e tyre e pranë familjeve”, ka thënë Kurti. /Lajmi.net/

 

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