Sekuestrohen mallra të kontrabanduara në Ferizaj, vlera rreth 16 mijë euro

Më datën 05.05.2026 ,Policia e Kosovës, respektivisht Njësia e Task Forcës-DRK Jug, pas pranimit të informatave për një depo të dyshuar  në qytetin e Ferizajt, ka ndërmarrë veprime operative dhe hetimore të cilat kanë rezultuar me sekuestrim e një sasie të madhe të mallrave të kontrabanduara. Lidhur me rastin, njësitë përkatëse policore kanë identifikuar personin…

Lajme

06/05/2026 08:58

Më datën 05.05.2026 ,Policia e Kosovës, respektivisht Njësia e Task Forcës-DRK Jug, pas pranimit të informatave për një depo të dyshuar  në qytetin e Ferizajt, ka ndërmarrë veprime operative dhe hetimore të cilat kanë rezultuar me sekuestrim e një sasie të madhe të mallrave të kontrabanduara.

Lidhur me rastin, njësitë përkatëse policore kanë identifikuar personin e dyshuar mashkull kosovar, i cili dyshohet se ka shfrytëzuar depon e dyshuar për vendosje të gjësendeve të kontrabanduara, të cilat dyshohet se janë kontrabanduar përmes rrugëve ilegale nga Maqedonia e Veriut në Republikën e Kosovës.

Pas sigurimit të urdhrit verbal të prokurorit kompetent, është kryer kontroll në lokacionin e dyshuar, ku gjatë kontrollit janë sekuestruar mallrat si në vijim:

  • 800.4kg. duhan i përpunuar,
  • 94 kg. mjaltë,
  • 30.4kg. ambalazh i plastikës,
  • 178kg. ambalazh i letrës,
  • një makinë për përpunim të duhanit,
  • një makinë për përpunim të ambalazhit dhe një spërkatëse e ujit për spërkatje të duhanit.

Vlera e përafërt e mallrave është rreth 16.500 € ndërsa akciza dhe shmangiet doganore janë rreth 34.000€. Lidhur me rastin, pas ndërmarrjes së veprimeve përkatëse policore mallrat e sekuestruara janë proceduar te Dogana e Kosovë për procedura të mëtutjeshme.

 

 

Artikuj të ngjashëm

May 6, 2026

Ibrahimi i AKK-së del me thirrje: Komunat të mos paguajnë për...

May 6, 2026

Rryma nuk u shtrenjtua sivjet – por çka fshihet pas kësaj?

May 6, 2026

Shtyrja e vendimit përfundimtar, Behrami: Specialja po ia kalon edhe gjykatave...

May 5, 2026

Rubio: Përfundon operacioni ushtarak i nisur në shkurt kundër Iranit

May 5, 2026

Trumpi thotë se ShBA-ja do të bëjë marrëveshje të jashtëzakonshme për...

May 5, 2026

Irani sulmon përsëri me dronë dhe raketa Emiratet e Bashkuara Arabe

Lajme të fundit

Selin vjen me njoftim, fansave të saj nuk do t’iu pëlqejë aspak

Ibrahimi i AKK-së del me thirrje: Komunat të...

Rryma nuk u shtrenjtua sivjet – por çka fshihet pas kësaj?

Shtyrja e vendimit përfundimtar, Behrami: Specialja po ia...