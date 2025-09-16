​Sekretari i përgjithshëm i NATO-s takon nesër me kryeministrin Rama

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, do të presë nesër në takim kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, në selinë e NATO-s, në Bruksel. Kështu thuhet në një njoftim të NATO-s, ku theksohet se Rutte dhe Rama do të kenë konferencë për media në orën 09:00. Ndërkohë, mediat e akredituara duhet të jenë para sallës…

Lajme

16/09/2025 15:41

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, do të presë nesër në takim kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, në selinë e NATO-s, në Bruksel.

Kështu thuhet në një njoftim të NATO-s, ku theksohet se Rutte dhe Rama do të kenë konferencë për media në orën 09:00. Ndërkohë, mediat e akredituara duhet të jenë para sallës së konferencave në orën 08:30.

Deklaratat për shtyp do të transmetohen drejtpërdrejt në faqen e internetit të NATO-s dhe në X @NATOPress.

Artikuj të ngjashëm

September 16, 2025

​I burgosuri vdes në spital, KMDLNj ngre alarmin për kushtet në burgje

September 16, 2025

Rutte do të takohet të mërkurën me Ramën në Bruksel

September 16, 2025

Tahiri: Pushtetarët aktual s`kanë bërë asgjë për vendin, tani po e...

Lajme të fundit

​I burgosuri vdes në spital, KMDLNj ngre alarmin për kushtet në burgje

Rutte do të takohet të mërkurën me Ramën në Bruksel

Tahiri: Pushtetarët aktual s`kanë bërë asgjë për vendin,...

Policia kryen aksion në Shtime, Lipjan dhe Drenas...