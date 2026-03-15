Sekretari amerikan i energjisë: “Janë marrë shumë plane emergjence” për Ngushticën e Hormuzit
Sekretari amerikan i Energjisë, Chris Wright, i tha më parë ABC News se Shtetet e Bashkuara “e dinin se do të kishte një ndërprerje të përkohshme të rrjedhave” përmes Ngushticës së Hormuzit pas nisjes së sulmeve ndaj Iranit.
Kishte shumë plane emergjence, tha ai, dhe përfshinin “disa aleatë”, përfshirë Arabinë Saudite, duke pozicionuar “mbi 100 milionë fuçi” naftë në magazinim jashtë Lindjes së Mesme para konfliktit.
“Planifikim i hollësishëm u zhvillua në atë që mund të ndodhte me Ngushticën e Hormuzit, si ta trajtonim këtë,” tha ai, ka raportuar BBC.
Duke folur për NBC pak më vonë, ai pranoi se ngushtica aktualisht nuk është e sigurt për transportin detar dhe se qëllimi i SHBA-së është ta “rihapë atë” dhe të ndihmojë në uljen e çmimeve në rritje të gazit.
“Amerikanët po e ndiejnë tani. Amerikanët do ta ndiejnë për disa javë të tjera, por në fund, ne do të kemi hequr rrezikun më të madh për furnizimet globale me energji,” shton ai.
I pyetur nëse kjo deklaratë do të thotë se ai beson se lufta do të mbarojë brenda disa javësh, ai thotë: “Mendoj se ky është afati kohor i mundshëm, po.”