Sejdiu: Dëshmia e Rubin është hapësirë që populli ynë ta kuptoj madhështinë e angazhimit për luftë
Analisti politik Dardan Sejdiu tha se dëshmia e diplomatit James Rubin është hapësirë që populli ynë ta kuptoj madhështinë e angazhimit për luftë. Sipas Sejdiut, në mbrojtje të ish-presidentit Thaçi do të jenë nga 12 deri në 15 persona. “Për mua sot ka qenë për keqardhje, e një lloj reduktimi të dëshmisë së James Rubinit,…
Sipas Sejdiut, në mbrojtje të ish-presidentit Thaçi do të jenë nga 12 deri në 15 persona.
“Për mua sot ka qenë për keqardhje, e një lloj reduktimi të dëshmisë së James Rubinit, ka pasë momente në rrjetet sociale ku e lexoja, në një formë ose tjetrën që: ‘A po e shihni që këta nuk kanë qenë të organizuar në luftë’. Kjo është për keqardhje”, tha Sejdiu në klankosova.