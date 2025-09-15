Sejdiu: Dëshmia e Rubin është hapësirë që populli ynë ta kuptoj madhështinë e angazhimit për luftë

Analisti politik Dardan Sejdiu tha se dëshmia e diplomatit James Rubin është hapësirë që populli ynë ta kuptoj madhështinë e angazhimit për luftë. Sipas Sejdiut, në mbrojtje të ish-presidentit Thaçi do të jenë nga 12 deri në 15 persona. “Për mua sot ka qenë për keqardhje, e një lloj reduktimi të dëshmisë së James Rubinit,…

Lajme

15/09/2025 22:45

Analisti politik Dardan Sejdiu tha se dëshmia e diplomatit James Rubin është hapësirë që populli ynë ta kuptoj madhështinë e angazhimit për luftë.

Sipas Sejdiut, në mbrojtje të ish-presidentit Thaçi do të jenë nga 12 deri në 15 persona.

“Për mua sot ka qenë për keqardhje, e një lloj reduktimi të dëshmisë së James Rubinit, ka pasë momente në rrjetet sociale ku e lexoja, në një formë ose tjetrën që: ‘A po e shihni që këta nuk kanë qenë të organizuar në luftë’. Kjo është për keqardhje”, tha Sejdiu në klankosova.

