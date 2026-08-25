Vdekjet e punëtorëve në KEK, Sindikata merr vendim që të kontribuojë në Task-Forcë

Sindikata e re e KEK-ut ka marrë vendim që të kontribuoje në në Task-Forcë për të mirën e punëtorëve të KEK-ut. Kjo vjen pas vdekjes së një punëtori si pasojë e një aksidenti teksa po punonte në KEK. Sindikata ka protestuar dhe pas takimeve të djeshme me Bordin dhe Menaxhmentin e KEK-ut kanë marë vendim…

Lajme

25/08/2026 23:48

Sindikata e re e KEK-ut ka marrë vendim që të kontribuoje në në Task-Forcë për të mirën e punëtorëve të KEK-ut.

Kjo vjen pas vdekjes së një punëtori si pasojë e një aksidenti teksa po punonte në KEK.

Sindikata ka protestuar dhe pas takimeve të djeshme me Bordin dhe Menaxhmentin e KEK-ut kanë marë vendim të japin kontributin në Task-Forcë.

Njoftimi i plotë:

Të nderuar punëtorë dhe anëtarë të Sindikatës së Re,

Duke marrë parasysh takimet e ngjeshura të këtyre ditëve, gjendjen në KEK, rëndësinë e vazhdimësisë së prodhimit dhe mirëqenies së secilit punëtor, si dhe angazhimin tonë për të kontribuar në zgjidhjen e çështjeve të punëtorëve, kemi vlerësuar se në këtë moment duhet të tregojmë përgjegjësi dhe maturi.

Pas takimeve të djeshme me Menaxhmentin dhe Bordin e KEK-ut, Sindikata e Re ka marrë vendim që të kontribuojë në Task-Forcë, për të mirën e punëtorëve dhe KEK-ut.

Ky angazhim është një dëshmi se Sindikata e Re është e gatshme të marrë përgjegjësi, të bashkëpunojë dhe të kontribuojë për të mirën e përgjithshme të punëtorëve.

Mesazhi që dhamë sot në protestën në Prishtinë ishte i qartë. Besojmë se serioziteti dhe sinqeriteti i Sindikatës së Re në mbrojtje të punëtorëve është kuptuar nga të gjithë.

Kryesia ka vendosur që në javët që vijnë të mbajë takime me kryesitë e tri divizioneve.

Prandaj, Kryesia ka vendosur që t’i anulojë tubimet e nesërme.

Me respekt,

Sindikata e Re e KEK-ut

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