SBASHK mban nesër kongresin online dhe konferencë për media në Prishtinë Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës (SBASHK) do të zhvillojë nesër dy ngjarje të rëndësishme, në kuadër të agjendës së saj sindikale dhe veprimtarisë institucionale. Fillimisht, me fillim nga ora 09:30, SBASHK do të mbajë kongresin e radhës në formë online, ku pritet të diskutohen zhvillimet brenda organizatës sindikale dhe veprimet sindikale që…