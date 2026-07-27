Infantino sulmon kritikët e Botërorit: “Ju përhapët urrejtje, ne bashkuam botën”
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, ka reaguar ashpër ndaj kritikëve të Kupës së Botës 2026, duke i akuzuar se kanë përhapur “urrejtje dhe thashetheme të rreme” në vend që të shijonin emocionet e turneut. Në një mesazh të gjatë të publikuar në rrjetet sociale, Infantino mbrojti organizimin e Botërorit dhe punën e FIFA-s, duke thënë…
Sport
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, ka reaguar ashpër ndaj kritikëve të Kupës së Botës 2026, duke i akuzuar se kanë përhapur “urrejtje dhe thashetheme të rreme” në vend që të shijonin emocionet e turneut.
Në një mesazh të gjatë të publikuar në rrjetet sociale, Infantino mbrojti organizimin e Botërorit dhe punën e FIFA-s, duke thënë se kritikët kanë humbur momentet e gëzimit dhe bashkimit që solli futbolli.
“Për të gjithë ata që humbën të shikonin fëmijë, bebe, gjyshër dhe prindër të bashkoheshin për lojën më të bukur, më vjen keq që ndeshjet kanë përfunduar dhe që ju humbët gjithë atë gëzim dhe bashkim. Më vjen keq që ishit aq të konsumuar nga urrejtja dhe kritikat sa nuk e patë atë”, ka shkruar Infantino.
Kreu i FIFA-s iu drejtua edhe gazetarëve dhe kritikëve të organizimit, duke thënë se ata që shkruanin nga distanca nuk e panë punën reale të bërë gjatë turneut.
“Ndërsa ju qëndroni pas ekraneve duke përhapur urrejtje dhe thashetheme të rreme, ne në FIFA ishim në vijën e parë duke organizuar, punuar shumë dhe duke sjellë shfaqjen më të mirë në botë”, deklaroi ai.
Infantino gjithashtu insistoi se Botërori 2026 u zhvillua pa incidente të mëdha, duke theksuar sigurinë dhe atmosferën pozitive në stadiume.
“Përjetuam zero dhunë, zero incidente, 100 për qind siguri dhe mbrojtje, vetëm gëzim dhe lumturi”, tha presidenti i FIFA-s, duke shtuar se rreth 7 milionë tifozë nga më shumë se 200 vende ndoqën ndeshjet në 16 qytete pritëse.
Megjithatë, Botërori u shoqërua edhe me polemika, përfshirë çështjet e vizave për tifozë dhe zyrtarë nga disa vende, si dhe kritikat për disa vendime disiplinore të FIFA-s.
Pa e përmendur drejtpërdrejt rastin e sulmuesit amerikan Folarin Balogun, Infantino mbrojti vendimet e institucioneve të futbollit, duke thënë se vendime të diskutueshme nga gjyqtarët apo komisionet disiplinore ndodhin edhe në ligat më të mëdha.
“Vendime të diskutueshme të gjyqtarëve apo vendime të çuditshme disiplinore janë normale dhe të pranuara gjerësisht në disa prej ligave më të mëdha në botë”, shkroi ai.
Në fund, Infantino u bëri thirrje kritikëve që ta shohin futbollin si një forcë bashkimi.
“Për ata që shpenzojnë kohën dhe energjinë duke na urryer, ju lutem merrni një moment për të reflektuar, medituar, lutur ose shikoni një ndeshje futbolli dhe vëzhgoni fytyrat, sytë dhe emocionet”, përfundoi presidenti i FIFA-s.