Sane nuk do të largohet nga Bayerni Leroy Sane nuk do të largohet nga Bayern Munich. Sane ka kontratë me bavarezët deri në vitin 2025 dhe një largim i hershëm i tij nuk pritet të ndodhë. Shumë media raportuan se gjermani mund të transferohej te Real Madridi apo Arsenali, por një lëvizje e tillë nuk pritet të realizohet, transmeton lajmi.net. Sipas ‘Mundo…