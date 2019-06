Sanduiç me pulë dhe pesto

Për të gjithë ata që nuk kanë kohë të humbasin në kuzhinë, shikoni këtë recetë të lehtë dhe shumë të shishme.

Përbërësit: 2 copa gjoks pule të gatuar dhe të coptuar ¼ filxhan me yougurt grek (me yndyre) 2 lugë të çajit me lëngë limoni 2 lugë të mëdha me pesto 2 copa pjese të spinaqit 3 pjesë buke të sanduiç-it

Përgatitja : Në një tas përzierës, kombinoni pulën, jogurtin, lëngën e limonit dhe pesto. Përzieni mirë. Përgatitni pjesët e bukës dhe rënditeni përbërësit.