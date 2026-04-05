Sami Lushtaku publikon pamje menjëherë pas masakrës së Rezallës, duke i evidentuar të rënët
Sot është shënuar përvjetori i kësaj masakre të kryer nga Serbia e Millosheviqit.
“Pamje menjëherë pas masakrës së Rezallës, në të cilën flet dhimbja por edhe e vërteta. Mes emrave të trupave të pajetë, me zë të rënduar, evidentonim një nga një të rënët, që të mos harrohen kurrë”.
“Krah meje qëndronin bashkëluftëtarët Malush Ahmeti, Ilaz Dërguti, Liman Musliu, Ahmet Zabeli, Jeset Lushtaku, Avni Zabeli, Zekë Zabeli e shumë të tjerë, të vendosur përballë regjimit kriminal serb dhe të betuar për lirinë e Kosovës. Lavdi të rënëve për lirinë e Kosovës”, ka shkruar Lushtaku në Facebook.
5 prilli shënon një nga datat më të dhimbshme të historisë së Kosovës. Në vitin 1999-të, u vranë 98 shqiptarë nga Rezalla e Skenderajt dhe fshatrave përreth, ku 44 prej tyre ishin tentuar t’i zhduknin.