Sami Lushtaku: Përgjigjja ma e mirë ndaj vendimit të Hagës janë rinia e Kosovës
Kryetari i Skenderajt, Sami Lushtaku, ka deklaruar se përgjigjja më e mirë ndaj verdiktit të padrejtë të Hagës, është rinia e Kosovës. Këtë deklaratë, Lushtaku e bëri pas protestës së sotme në qendër të Prishtinës “Unë mendoj se përgjigjja më e mirë janë rinia e Kosovës, janë studentët, janë qytetarët e këtij vendi. Unë mendoj…
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Kryetari i Skenderajt, Sami Lushtaku, ka deklaruar se përgjigjja më e mirë ndaj verdiktit të padrejtë të Hagës, është rinia e Kosovës.
Këtë deklaratë, Lushtaku e bëri pas protestës së sotme në qendër të Prishtinës
“Unë mendoj se përgjigjja më e mirë janë rinia e Kosovës, janë studentët, janë qytetarët e këtij vendi. Unë mendoj që është kënaqësia ime më e madhja kur këta djem e këto çika të reja dijnë me vlerësu gjakun e derdhur” tha Lushtaku për indeksonline.