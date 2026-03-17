Sali Berisha pritet të kandidoj përsëri për kryetar të Partisë Demokratike

Lajme

17/03/2026 13:48

Gjatë konferencës për media, kryetari i PD Sali Berisha u pyet nga gazetarët nëse do të rikandidojë si kryetar i Partisë Demokratike në zgjedhjet e 23 majit.

“Kush të tha që jo? Po si e bën këtë pyetje. Kaq përgjigja”-ishte replika e Berishës, raporton Euronewsalbania.

I pyetur nëse rikandidimi bie ndesh me statutin e PD, Berisha dha këtë përgjigje:

“Neni flet për zgjedhje, jo për fazë elektorale. Nëse ka një realitet, janë zgjedhjet ishin farsë elektorale. Kur zgjedhjet janë normale, është detyra e drejtuesit për dorëheqje”-u shpreh Berisha.

Artikuj të ngjashëm

March 17, 2026

Eskalon Geci i VV-së, i “sulet” Osmanit dhe Avdylit, i quan...

March 17, 2026

Haxhiu priti Shefen e Këshillit të Evropës në Prishtinë për të...

March 17, 2026

Pakistani kryen sulm në një spital në Afganistan, të paktën 100 të vdekur

March 17, 2026

Lulzim Hetemi s’mbetet pa pozitë, Kurti e emëron zëvendësministër në Ministrinë...

March 17, 2026

Sulmohet ambasada amerikane në Irak, Trump shpërthen kundër aleatëve

March 17, 2026

Izraeli thotë se ka vrarë kreun e sigurisë së Iranit, Ali Larijani

Lajme të fundit

Eskalon Geci i VV-së, i “sulet” Osmanit dhe...

Haxhiu priti Shefen e Këshillit të Evropës në...

Pakistani kryen sulm në një spital në Afganistan, të paktën 100 të vdekur

Lulzim Hetemi s’mbetet pa pozitë, Kurti e emëron...