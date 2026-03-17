Sali Berisha pritet të kandidoj përsëri për kryetar të Partisë Demokratike
Gjatë konferencës për media, kryetari i PD Sali Berisha u pyet nga gazetarët nëse do të rikandidojë si kryetar i Partisë Demokratike në zgjedhjet e 23 majit.
“Kush të tha që jo? Po si e bën këtë pyetje. Kaq përgjigja”-ishte replika e Berishës, raporton Euronewsalbania.
I pyetur nëse rikandidimi bie ndesh me statutin e PD, Berisha dha këtë përgjigje:
“Neni flet për zgjedhje, jo për fazë elektorale. Nëse ka një realitet, janë zgjedhjet ishin farsë elektorale. Kur zgjedhjet janë normale, është detyra e drejtuesit për dorëheqje”-u shpreh Berisha.