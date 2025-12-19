Rutte: Pas marrëveshjes së paqes, NATO do të reagojë ashpër ndaj çdo sulmi rus
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka deklaruar se Rusia duhet ta kuptojë qartë se çdo përpjekje për të sulmuar sërish Ukrainën pas një marrëveshjeje paqeje do të ketë pasoja të rënda. Në një deklaratë të fortë, ai theksoi se reagimi i aleatëve do të ishte “shkatërrues”, duke nënvizuar vendosmërinë e Aleancës për të…
Bota
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka deklaruar se Rusia duhet ta kuptojë qartë se çdo përpjekje për të sulmuar sërish Ukrainën pas një marrëveshjeje paqeje do të ketë pasoja të rënda.
Në një deklaratë të fortë, ai theksoi se reagimi i aleatëve do të ishte “shkatërrues”, duke nënvizuar vendosmërinë e Aleancës për të garantuar sigurinë afatgjatë të Ukrainës.
Sipas Rutte, këto paralajmërime janë pjesë e drejtpërdrejtë e mënyrës se si NATO po harton garancitë e sigurisë për Kievin.
Ai tha se qëllimi kryesor është të parandalohet çdo agresion i ardhshëm dhe t’i dërgohet një mesazh i qartë presidentit rus, Vladimir Putin se një rikthim në konflikt nuk do të tolerohet.
“Nëse pas paqes Rusia tenton të përdorë sërish forcën ushtarake kundër Ukrainës, përgjigjja do të jetë e menjëhershme dhe vendimtare”, deklaroi shefi i aleancës ushtarake, duke shtuar se NATO po punon ngushtë me partnerët për të ndërtuar mekanizma të besueshëm mbrojtjeje.
Deklarata vjen në një kohë kur po diskutohen skenarë të ndryshëm për përfundimin e luftës në Ukrainë dhe për sigurimin e stabilitetit në Evropën Lindore.
NATO ka përsëritur vazhdimisht se mbështetja për Ukrainën do të vazhdojë dhe se çdo marrëveshje paqeje duhet të shoqërohet me garanci konkrete që do ta pengojnë Rusinë nga një agresion i ri.