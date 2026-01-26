Rutte: Evropa duhet të vazhdojë të ëndërrojë nëse mendon se mund të mbrohet pa ShBA-në
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, i ka thënë Evropës se duhet të “vazhdojë të ëndërrojë” nëse mendon se mund të mbrohet pa mbështetjen e Shteteve të Bashkuara.
“Nëse dikush mendon përsëri këtu se Bashkimi Evropian, ose Evropa në tërësi, mund të mbrohet pa ShBA-në, le të vazhdojë të ëndërrojë. Nuk mundesh. Ne nuk mundemi. Kemi nevojë për njëri-tjetrin”, tha Rutte gjatë një fjalimi në Parlamentin Evropian në Bruksel të hënën, shkruan CNN.
Shefi i NATO-s i paralajmëroi vendet evropiane se do të duhet të rrisin shpenzimet e mbrojtjes në 10% nëse “vërtet duan ta bëjnë këtë vetëm”, duke shtuar se do të duhet të ndërtojnë kapacitetin e tyre bërthamor, që kushton miliarda euro.
“Në këtë skenar, do të humbisni garantuesin përfundimtar të lirisë sonë, që është ombrella bërthamore e SHBA-së. Pra, fat të mbarë”, tha ai.