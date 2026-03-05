Rusia u bën thirrje qytetarëve të vet të mos udhëtojnë në Kosovë
Më 10 shkurt të këtij viti, Policia e Kosovës arrestoi në Arllat të Drenasit një shtetas të Rusisë dhe dy shtetas të Bjellorusisë. Ata dyshohen për kalim të paautorizuar të kufirit. Për këtë rast ka reaguar edhe zëdhënësja e MPJ-së ruse, Maria Zakharova, gjatë një konference për media të mbajtur të mërkurën. Veprën për të…
Bota
Më 10 shkurt të këtij viti, Policia e Kosovës arrestoi në Arllat të Drenasit një shtetas të Rusisë dhe dy shtetas të Bjellorusisë.
Ata dyshohen për kalim të paautorizuar të kufirit.
Për këtë rast ka reaguar edhe zëdhënësja e MPJ-së ruse, Maria Zakharova, gjatë një konference për media të mbajtur të mërkurën.
Veprën për të cilën treshja dyshohen, zyrtarja ruse e konsideron të parëndësishme.
Ajo shtoi se Zyra ndërlidhëse ruse në Prishtina ka siguruar qasje te shtetasi rus i arrestuar “dhe po i ofron atij të gjithë mbështetjen e nevojshme”.
Ndërkaq, shtoi se me kërkesë të kolegëve bjellorusë, “Zyra kërkoi leje për një takim personal me qytetarët e burgosur të atij vendi”.
Zakharova tha se Rusia, si shtet që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, “nuk ka kontakte zyrtare me të”.
“Kështu, nuk ka mundësi për një mbrojtje efektive të interesave dhe garantimin e sigurisë së rusëve që mund të gjenden atje dhe të ekspozohen ndaj trajtimit armiqësor dhe/ose të paligjshëm”, u shpreh ajo.
Tutje, ajo u bëri thirrje shtetasve rusë që të mos vizitojnë Kosovën për faktin se Qeveria e Kosovës, në vitin 2022, “shtrëngoi regjimin e ‘vizave’ për bashkatdhetarët tanë duke anuluar të drejtën e hyrjes” në Kosovë “për mbajtësit e vizave të shumëfishta Schengen. E njëjta gjë vlen edhe për mbajtësit e lejeve të qëndrimit në zonën Schengen”.
“Duke pasur parasysh rreziqet e larta, ne edhe një herë rekomandojmë me këmbëngulje që qytetarët e Rusisë të përmbahen nga vizita në Kosovë dhe të zgjedhin rrugë alternative gjatë planifikimit të udhëtimeve në Rajonin e Ballkanit”, u shpreh zëdhënësja e MPJ-së ruse, Maria Zakharova.