Rusia u bën thirrje qytetarëve të vet të mos udhëtojnë në Kosovë

05/03/2026 16:28

Më 10 shkurt të këtij viti, Policia e Kosovës arrestoi në Arllat të Drenasit një shtetas të Rusisë dhe dy shtetas të Bjellorusisë.

Ata dyshohen për kalim të paautorizuar të kufirit.

Për këtë rast ka reaguar edhe zëdhënësja e MPJ-së ruse, Maria Zakharova, gjatë një konference për media të mbajtur të mërkurën.

Veprën për të cilën treshja dyshohen, zyrtarja ruse e konsideron të parëndësishme.

Ajo shtoi se Zyra ndërlidhëse ruse në Prishtina ka siguruar qasje te shtetasi rus i arrestuar “dhe po i ofron atij të gjithë mbështetjen e nevojshme”.

Ndërkaq, shtoi se me kërkesë të kolegëve bjellorusë, “Zyra kërkoi leje për një takim personal me qytetarët e burgosur të atij vendi”.

Zakharova tha se Rusia, si shtet që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, “nuk ka kontakte zyrtare me të”.

“Kështu, nuk ka mundësi për një mbrojtje efektive të interesave dhe garantimin e sigurisë së rusëve që mund të gjenden atje dhe të ekspozohen ndaj trajtimit armiqësor dhe/ose të paligjshëm”, u shpreh ajo.

Tutje, ajo u bëri thirrje shtetasve rusë që të mos vizitojnë Kosovën për faktin se Qeveria e Kosovës, në vitin 2022, “shtrëngoi regjimin e ‘vizave’ për bashkatdhetarët tanë duke anuluar të drejtën e hyrjes” në Kosovë “për mbajtësit e vizave të shumëfishta Schengen. E njëjta gjë vlen edhe për mbajtësit e lejeve të qëndrimit në zonën Schengen”.

“Duke pasur parasysh rreziqet e larta, ne edhe një herë rekomandojmë me këmbëngulje që qytetarët e Rusisë të përmbahen nga vizita në Kosovë dhe të zgjedhin rrugë alternative gjatë planifikimit të udhëtimeve në Rajonin e Ballkanit”, u shpreh zëdhënësja e MPJ-së ruse, Maria Zakharova.

