Rusia bombardon një maternitetin në Ukrainë, dy gra shtatzëna dhe katër të tjerë të plagosur
Bota
Një maternitet në qytetin jugor ukrainas të Zaporizhias u godit nga forcat ruse të dielën, duke lënë të plagosur të paktën gjashtë persona, përfshirë dy gra shtatzëna, që ishin duke kryer ekzaminime mjekësore në momentin e sulmit, njoftoi guvernatori lokal, sipas Kyiv Independent.
Pamjet e publikuara tregojnë dëme të mëdha në ndërtesë, me dritare të thyera dhe tym që dilte nga brenda, duke përforcuar dëshmitë për sulmet e përsëritura ndaj objektivave civile. Guvernatori e përshkroi sulmin si “një provë tjetër të egërsisë së luftës kundër jetës së pafajshme”, transmeton lajmi.net.
Sulmet ndaj maternitetëve dhe infrastrukturës civile kanë qenë pjesë e strategjisë ruse gjatë pushtimit të Ukrainës. Një incident i ngjashëm ndodhi në 2022 në qytetin Vilniansk të rajonit të Zaporizhias, ku një foshnjë dy-ditëshe humbi jetën.
Ky incident vjen në një kohë kur Rusia ka rritur aktivitetet ushtarake në jug të Ukrainës, ndërsa përpjekjet diplomatike për një armëpushim përfshijnë diskutime mes Ukrainës, Shteteve të Bashkuara dhe Moskës. Ndërkohë, Moska ka sqaruar se pauza e shpallur për qytetet ukrainase nga presidenti amerikan nuk përfshin të gjitha zonat e vendit, duke krijuar tension dhe pasiguri në rajon./lajmi.net/