Rukiqi reagon pasi Qeveria ndau nga 100 euro për fëmijët dhe pensionistët: Keqpërdorim eklatant i parasë publike

Berat Rukiqi nga LDK-ja ka reaguar pasi Qeveria deklaroi sot ndarjen nga 100 euro për secilin fëmijë e pensionist.

Sipas tij Qeveria po e vazhdon përdorimin e parasë publike për blerje të votave.

Ai tha se ky është keqpërdorim eklatant i parasë publikë që as nuk ndihmon as nuk zhvillon.

“Asgjë e re. Qeveria në panik, vazhdon përdorimin e parasë publike, për blerje të votave. Ky është keqpërdorim eklatant i parasë publike, që as nuk ndihmon, e as nuk zhvillon. Të njejtat para, me automatizëm, do të shkojnë në faturat e shtrenjta të energjisë elektrike.”, ka shkruar ai.