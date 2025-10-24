Rubio: SHBA po shqyrton vendosjen e forcave ndërkombëtare në Gaza
Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë mënyra për dislokimin e forcave ndërkombëtare në Gaza, ndoshta nën një mandat të Kombeve të Bashkuara, tha sot Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio. “Disa nga këto vende nuk mund të marrin pjesë nëse nuk kanë mandat nga OKB-ja”, u tha Rubio gazetarëve në qendrën e koordinimit SHBA-Izrael për Gazën,…
Bota
Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë mënyra për dislokimin e forcave ndërkombëtare në Gaza, ndoshta nën një mandat të Kombeve të Bashkuara, tha sot Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio.
“Disa nga këto vende nuk mund të marrin pjesë nëse nuk kanë mandat nga OKB-ja”, u tha Rubio gazetarëve në qendrën e koordinimit SHBA-Izrael për Gazën, në qytetin Kiryat Gat, në jug të Izraelit.
“Kështu që ndoshta do të ketë një rezolutë të OKB-së, kjo është një rrugë. Mund të kemi edhe një marrëveshje ndërkombëtare. Po punojmë për këtë. Do të gjejmë formulën e duhur për ta bërë. Ndoshta nëpërmjet OKB-së”, shtoi ai.
Rubio paralajmëroi gjithashtu për projektligjet izraelite që synojnë aneksimin e Bregut Perëndimor të pushtuar, duke thënë se një hap i tillë “është kërcënim për procesin e paqes”.