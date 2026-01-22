Rubio e lavdëron Bordin e Paqes

22/01/2026 12:16

Pas nënshkrimit nga të gjitha vendet anëtare, fjalën e ka marrë Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio.

Rubio e lavdëroi Bordit e Paqes dhe ia atribuoi Trumpit meritat për bashkimin e tij.

“Ai nuk kufizohet nga disa nga gjërat që kanë ndodhur në të kaluarën, dhe është i gatshëm të flasë ose të angazhohet me këdo në interes të paqes”, tha Rubio.

Rubio theksoi se detyra e këtij grupi “së pari dhe kryesisht” është “të sigurojë që kjo marrëveshje paqeje në Gazë të bëhet e qëndrueshme”.

Pastaj, Rubio tha se mund të shikojë edhe drejt vendeve të tjera.

Meqenëse hollësitë e veprimtarisë së bordit janë ende të paqarta, Rubio e përshkroi atë si një punë në zhvillim.

