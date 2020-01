Rrjedhin të dhënat e motorit Golf, GTI nis me 245 kuaj fuqi

Që nga gjenerata e tetë e Golf debutuar vjeshtën e kaluar, entuziastët e automobilave kanë parashikuar me padurim detaje për versionet me performancë të lartë të bestsellerit të Volkswagen, transmeton KosovaPress.

Nëse informacioni i zbuluar dhe i shpërndarë në internet CocheSpias provon të jetë i saktë, Golf GTI do të ketë një motor 245 kuaj fuqi në versionin bazë, ndërsa varianti GTI TCR do të ketë 300 kuaj fuqi.

Ata që preferojnë motorë të fuqishëm me naftë mund të zgjedhin Golf GTD me një motor që prodhon 200 kuaj fuqi, ndërsa hibridi plug-in Golf GTE do të ketë një sistem disku me një fuqi totale prej 245 kuaj fuqi.

Në fron do të jetë një Golf R, i cili sipas të dhënave jozyrtare do të ketë 333 kuaj fuqi.

Volkswagen do të zbulojë zyrtarisht të dy modelet në shfaqjen e ardhshme të panairit të veturave në Gjenevë, ndërsa Golf R do të duhet të presë për verën, pasi premiera është planifikuar të zhvillohet Festivali i shpejtësisë Goodwood në Angli.