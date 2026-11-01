​Rreth 60 aksidente trafiku dhe mbi 1 mijë e 600 gjoba për 24 orë në Kosovë

Në Kosovë janë regjistruar 59 aksidente trafiku gjatë 24 orëve të fundit, prej tyre 24 me të lënduar. Sipas raportit të Policisë së Kosovës, 35 aksidente të tjera kanë përfunduar me dëme materiale, ndërsa nuk është raportuar asnjë aksident me fatalitet. Gjatë kësaj periudhe, policia ka shqiptuar 1,633 gjoba për shkelje të rregullave të trafikut.…

Lajme

01/11/2026 09:59

Në Kosovë janë regjistruar 59 aksidente trafiku gjatë 24 orëve të fundit, prej tyre 24 me të lënduar.

Sipas raportit të Policisë së Kosovës, 35 aksidente të tjera kanë përfunduar me dëme materiale, ndërsa nuk është raportuar asnjë aksident me fatalitet.

Gjatë kësaj periudhe, policia ka shqiptuar 1,633 gjoba për shkelje të rregullave të trafikut.

Po ashtu, janë arrestuar 13 persona, ndërsa 9 janë dërguar në mbajtje.

Artikuj të ngjashëm

November 1, 2026

Rubio dyshon në arritjen e paqes së negociuar në Ukrainë, mbron...

November 1, 2026

“Pak më ngadalë, shumë më sigurt!”, Policia në Ferizaj nis fushatën...

November 1, 2026

Edi Rama rikthen ftesën për dialog me studentët, protestat në Shqipëri...

November 1, 2026

​Dyqane të plaçkitura ndërsa protestat për koston e jetesës në Gjermani...

October 31, 2026

Mijëra njerëz në rrugët e Parisit, protestat përhapen në mbarë Evropën

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

A ekziston ende besimi në dashuri? Anjeza, Zoja...

Rubio dyshon në arritjen e paqes së negociuar...

Kosova nis rrugëtimin në Lojërat Olimpike për të...

“Pak më ngadalë, shumë më sigurt!”, Policia në...