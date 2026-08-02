Rrahja e turistit italian në Tiranë, procedohen penalisht 8 të mitur

Policia ka proceduar penalisht tetë të mitur, të moshës 13-15 vjeç në lidhje me rastin e ndodhur pranë Pallatit të Kulturës, ku mbeti i dëmtuar lehtë një 20-vjeçar italian. Policia bëri të mundur shoqërimin dhe procedimin në gjendje të lirë të 8 shtetasve të mitur, të moshës 13-15 vjeç, të dyshuar si të përfshirë në…

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02/08/2026 11:44

Policia ka proceduar penalisht tetë të mitur, të moshës 13-15 vjeç në lidhje me rastin e ndodhur pranë Pallatit të Kulturës, ku mbeti i dëmtuar lehtë një 20-vjeçar italian. Policia bëri të mundur shoqërimin dhe procedimin në gjendje të lirë të 8 shtetasve të mitur, të moshës 13-15 vjeç, të dyshuar si të përfshirë në konflikt.

Njoftimi i policisë

Identifikohen, shoqërohen dhe procedohen penalisht 8 të mitur, të moshës 13-15 vjeç, për plagosjen e lehtë të një shtetasi italian 20 vjeç. Në vijim të informacionit të dhënë ditën e djeshme, lidhur me rastin e ndodhur pranë Pallatit të Kulturës, më datë 29.07.2026, ku mbeti i dëmtuar lehtë një 20-vjeçar italian, ju informojmë se:

Si rezultat i veprimeve të shpejta hetimore, të kryera menjëherë pas konfliktit, specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Nr. 1 bënë të mundur identifikimin, shoqërimin dhe procedimin në gjendje të lirë të 8 shtetasve të mitur, të moshës 13-15 vjeç, të dyshuar si të përfshirë në konflikt, gjatë të cilit 20-vjeçari italian pësoi lëndime të lehta trupore.

Puna vijon për identifikimin e shtetasve të tjerë të dyshuar si të përfshirë në konflikt, si dhe për dokumentimin e plotë ligjor të rastit. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme.

 

 

 

 

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