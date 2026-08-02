Aksident në autostradën “Ibrahim Rugova”, ekipet emergjente dalin në vendin e ngjarjes

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur sot në autostradën “Ibrahim Rugova”, ku në vendin e ngjarjes kanë dalë menjëherë ekipet emergjente dhe autoambulanca. Pamjet e publikuara nga vendi i aksidentit tregojnë praninë e ambulancës dhe të ekipeve që po ofrojnë ndihmën e parë, ndërsa ende nuk dihen rrethanat e plota të aksidentit apo numri…

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02/08/2026 12:12

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur sot në autostradën “Ibrahim Rugova”, ku në vendin e ngjarjes kanë dalë menjëherë ekipet emergjente dhe autoambulanca.

Pamjet e publikuara nga vendi i aksidentit tregojnë praninë e ambulancës dhe të ekipeve që po ofrojnë ndihmën e parë, ndërsa ende nuk dihen rrethanat e plota të aksidentit apo numri i të lënduarve.

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