Aksident në autostradën “Ibrahim Rugova”, ekipet emergjente dalin në vendin e ngjarjes
Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur sot në autostradën “Ibrahim Rugova”, ku në vendin e ngjarjes kanë dalë menjëherë ekipet emergjente dhe autoambulanca. Pamjet e publikuara nga vendi i aksidentit tregojnë praninë e ambulancës dhe të ekipeve që po ofrojnë ndihmën e parë, ndërsa ende nuk dihen rrethanat e plota të aksidentit apo numri…
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Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur sot në autostradën “Ibrahim Rugova”, ku në vendin e ngjarjes kanë dalë menjëherë ekipet emergjente dhe autoambulanca.
Pamjet e publikuara nga vendi i aksidentit tregojnë praninë e ambulancës dhe të ekipeve që po ofrojnë ndihmën e parë, ndërsa ende nuk dihen rrethanat e plota të aksidentit apo numri i të lënduarve.
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