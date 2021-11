Ronaldo nuk heziton t’i jap fanellën tifozes irlandeze

Përkundër rasteve që kishin të dyja ekipet ndeshja u mbyll baras 0-0, shkruan lajmi.net.

Pas ndeshjes ishte një tifozë e vogël irlandeze që vrapoi në fushë për t’i kërkuar fanellën Cristiano Ronaldos.

Ronaldo nuk hezitoi aspak dhe menjëherë e hoqi atë dhe ia dha tifozes.

Parapraksisht portugezit iu kërkua fanella nga një futbollistë i Irlandës, por ai refuzoi t’ia jap atij para vajzes së vogël.

Cristiano Ronaldo gives his shirt to a young & emotional Irish fan who ran on the pitch at full-time to meet her idol ❤️💚 pic.twitter.com/EjmvM4OwU0

— SPORTbible (@sportbible) November 11, 2021