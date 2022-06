Ronaldo, lojtari i vitit te Manchester United

Ronaldo ka fituar çmimin ‘Lojtari i Vitit’, i cili është votuar nga mbështetësit e klubit.

Portugezi shijoi një sezon të parë produktiv në ‘Old Trafford’, duke shënuar 24 gola në të gjitha garat, 18 prej tyre në Premier Ligë.

Ai përfundoi vetëm pas Son Heung-min dhe Mohamed Salah në garën për Këpucën e Artë në ligën angleze, transmeton lajmi.net.

Me votat nga tifozët Ronaldo mori 60% në vendin e parë, ndërsa i dyti ishte David De Gea me 29%.

Ronaldo ka gjithashtu një shans për të fituar çmimin PFA Lojtari i Vitit, ku ai është nominuar së bashku me Kevin De Bruyne, Harry Kane, Mohamed Salah, Sadio Mane dhe Virgil van Dijk./Lajmi.net/

Cristiano Ronaldo has been named Manchester United's Player of the Year 🏆 pic.twitter.com/aKyorWGdDF

— GOAL (@goal) June 4, 2022