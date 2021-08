Romero pranë Tottenham, Demiral drejt Atalantas

Romero ka kërkuar largimin nga Atalanta ngase e sheh Tottenham si skuadra e duhur për të vazhduar me zhvillimin, transmeton lajmi.net.

Kalimi i Romeros te Tottenham mund të thuhet se është vetëm çështja ditësh, ngase tashmë Atalanta ka gjetur edhe pasuesin adekuat.

Atalanta është në negociata me mbrojtësin e Juventusit, Merih Demiral dhe duan huazim me opsion blerje.

Në rast që turku pranon të kalojë te “Zonja e Vjetër”, atëherë lehtësisht Romero mund t’i bashkohet gjigantit londinez.

Këtë e ka konfirmuar edhe eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano./Lajmi.net/

Romero is getting closer to Tottenham. Atalanta are progressing in negotiations to sign Merih Demiral from Juventus as replacement, confirmed 🚨 #Atalanta #THFC

Talks now advanced on loan with buy option. Atalanta have overtaken Borussia Dortmund in Demiral race since last week. https://t.co/GVTC6v2VEj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2021