Romano zbulon klubet që e duan Haaland këtë verë

Romano ka zbuluar se Haaland kërkohet nga disa klube, derisa për momentin s’ka marrëveshje me ndonjë skuadër, transmeton lajmi.net.

Gazetari italian tregon se klubet si Manchester City, Chelsea, Barcelona, Real Madrid dhe Bayern Munich janë në listën e opsioneve për norvegjezin.

Ai shton se Haaland do vendos para fundit të sezonit, por jo tani ose në muajt në vijim, ngase dëshiron të dijë situatën tek të gjitha klubet para se të bëhet me skuadër të re.

In this clip from @azulfeehely's exclusive interview with @FabrizioRomano, Erling Haaland's future is discussed. The Norwegian sharpshooter is putting up frightening numbers in the Bundesliga, and will approach his next move with a clear-headed, reasoned perspective. pic.twitter.com/u1kHcjlYqH

— Football España (@footballespana_) November 14, 2021