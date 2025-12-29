Roma shënon fitore bindëse ndaj Genoas dhe rikthehet në top katër
AS Roma u ngjit në vendin e katërt në Serie A pas një fitoreje të qetë 3-1 ndaj Genoas në “Stadio Olimpico”, duke e ngushtuar diferencën me kryesuesit e kampionatit, Interin, në vetëm tre pikë.
Pas tri humbjeve në katër ndeshjet e fundit të ligës, kishte presion të madh mbi skuadrën e Gian Piero Gasperinit për ta mbajtur gjallë synimin për titull, por 20 minutat e para nuk mund të kishin shkuar më mirë për Giallorossët.
Vendasit kaluan në epërsi pak para çerek ore me goditjen e tyre të parë në ndeshje, kur Matias Soule e dërgoi me qetësi topin pas portierit Daniele Sommariva, duke shënuar golin e tij të pestë sezonal në Serie A.
Evan Ferguson ishte pranë dyfishimit të avantazhit pothuajse menjëherë, por situata për Genoan u përkeqësua edhe më shumë. Në minutën e 19-të, topi përfundoi në këmbët e Manu Kone dhe gjuajtja e tij e devijuar u ndal në cepin e poshtëm të portës për golin e dytë të mbrëmjes për vendasit.
Në një pjesë të parë totalisht njëanshme, Roma e pati ndeshjen thuajse të mbyllur shumë shpejt. Mbrojtja e çorganizuar e mysafirëve i dhuroi Soules një rast të artë, i cili u ndal nga Sommariva, por për fat të keq të Genoas, reagimi më i shpejtë ishte ai i Fergusonit, i cili e shtyu topin në rrjetë për të thelluar epërsinë.
Për një çast, tifozët vendas festuan një gol të katërt para pushimit, pas një tjetër gabimi të rëndë në mbrojtjen e Genoas, por gjuajtja nga afër e Kones u anulua për faull ndaj portierit.
Kjo fitore është veçanërisht e kënaqshme për Gasperinin, pasi dobësia më e madhe e Romës këtë sezon ka qenë mungesa e instinktit vrasës në fazën sulmuese, me vetëm 17 gola të shënuar në 16 ndeshjet e mëparshme të kampionatit.
Ndërkohë, humbja e tretë radhazi e mban Genoan vetëm një hap mbi zonën e rënies, në vendin e 17-të, përpara një përballjeje jetike për mbijetesë ndaj Pisas në ndeshjen e tyre të parë të vitit 2026.