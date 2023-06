Rodri: Isha shumë i dobët dhe shënova gol, kjo është historike

Kampioni i Premier League arriti fitore minimale 1 me 0 ndaj Interit në finalen e madhe të Stambollit, shkruan LIG Sport

Goli i vetëm në stadiumin “Ataturk Olympic” në Stamboll të Turqisë, u shënua në minutën e 68’të dhe realizator ishte lojtari spanjoll, Rodri.

Por, mesfushori spanjoll në një intervistë të shkurt u shpreh jo i lumtur me lojën e tij.

“Isha shumë i dobët në pjesën e parë, dhe më pas shënova gol. E pabesueshme. Mendoj se bëm histori. Gjëja kryesore është që ne duam më shumë”, u shpreh Rodri.

Kujtojmë që Manchester City tani kompleton tripletën këtë sezon, duke fituar kështu titujt si: UEFA Champions, Premier League dhe FA Cup./Lajmi.net/

🗣️🇪🇸 Rodri: "I wasn't good in the first half, I was playing sh*t to be honest… then I scored a goal. Unbelievable. I think we made history, the good thing is we want more." #UCLfinal pic.twitter.com/AJz7sbYTy9

— EuroFoot (@eurofootcom) June 10, 2023