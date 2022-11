Roberto Firmino në negociata për rinovimin e kontratës me Liverpool – sinjalet janë pozitive Florian Plettenberg ka dhënë të rejat e fundit lidhur me situatën e Roberto Firmino te skuadra e Liverpool. Sulmuesi brazilian, Firmino është në negociata për të rinovuar kontratën e tij me skuadrën e Liverpool, përcjell lajmi.net. Sipas Plettenberg, sinjalet për një vazhdim përtej vitit 2023 janë pozitive, por s’ka akoma një hap final në këtë…