Rizvanolli mohon transaksionet energjetike me kompanitë serbe gjatë qeverisjes së Kurtit: Nga sot tregtimi ndalohet

Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, ka dhënë sqarime lidhur me vendimin e Qeverisë së Kosovës për ndalimin e tregtimit të energjisë elektrike me kompanitë serbe, duke thënë se ky vendim vjen si kundërmasë ndaj bllokimit të linjave të transmetimit nga Serbia. Në një konferencë për media pas mbledhjes së Qeverisë, Rizvanolli ka theksuar se që…

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16/11/2026 10:48

Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, ka dhënë sqarime lidhur me vendimin e Qeverisë Kosovës për ndalimin e tregtimit energjisë elektrike me kompanitë serbe, duke thënë se ky vendim vjen si kundërmasë ndaj bllokimit linjave transmetimit nga Serbia.

një konferencë për media pas mbledhjes Qeverisë, Rizvanolli ka theksuar se nga 14 dhjetori i vitit 2020, kur Kosova u pjesë e një blloku pavarur rregullues energjetik me Shqipërinë, Serbia ka bllokuar linjat e transmetimit me Kosovën për alokim komercial dhe tregtim.

Sipas saj, kjo ka shkaktuar dëme konsiderueshme financiare dhe ka rrezikuar furnizimin me energji elektrike raste caktuara.

Ajo ka përmendur si shembull vitin 2024, kur, si pasojë e bllokimit linjave, ngarkesa linjat e tjera, veçanërisht me Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut, kishte ndikuar rritjen e çmimeve kapaciteteve ndërkufitare.

“Rritja e kostos për qytetarët baza vjetore nga 1 milion euro mbi 9 milionë gjatë atij viti”, ka deklaruar Rizvanolli.

Ministrja ka përmendur edhe muajin janar këtij viti, kur sipas saj, bllokimi i linjave kishte rrezikuar sigurinë e furnizimit me energji elektrike.

Ajo ka thënë se 14 dhe 20 janar, KOSTT ishte detyruar aplikonte reduktime energjisë elektrike gjithë Kosovën, për shkak pamundësisë për siguruar energji mjaftueshme.

Rizvanolli ka theksuar se Qeveria, nga marrja e mandatit mars vitit 2021, ka ngritur vazhdimisht këtë çështje mekanizmat ndërkombëtarë dhe te partnerët ndërkombëtarë, me qëllim ushtrimit presionit ndaj Serbisë për lirimin e linjave.

“Ne nuk e duam lirimin e linjave me Serbinë sepse duam importojmë energji nga Serbia, mirëpo bllokimi i këtyre linjave do thotë ato janë pashfrytëzueshme për ne për tranzit”, ka thënë ajo.

Sipas ministres, ndryshimi kryesor gjatë vitit fundit është vendimi i Këshillit Ministrave Komunitetit Energjisë, i dhjetorit vitit 2025, përmes cilit është konstatuar shkelja e traktatit nga Serbia dhe është kërkuar lirimi i linjave deri 1 korrik 2026.

Megjithatë, ajo ka thënë se ky vendim nuk është zbatuar, pavarësisht kohës shtesë dhe përpjekjeve përmes Bashkimit Evropian.

Rizvanolli ka bërë ditur se javën e kaluar i është drejtuar ministres Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Mimoza Kusari-Lila, për shqyrtimin e masave tregtare si kundërpërgjigje ndaj Serbisë.

Ajo ka sqaruar gjithashtu se vendimi i ri nuk nënkupton se deri tani institucionet dhe kompanitë kryesore energjisë Kosovë kanë pasur transaksione me kompani serbe.

“Nuk do thotë ne deri tani kemi pasur shkëmbime elektrike me Serbinë. KOSTT dhe KEK nuk kanë pasur transaksione me kompani serbe përgjatë qeverisjes sonë”, ka deklaruar Rizvanolli.

Ajo ka shtuar se, sipas informacioneve siguruara nga KEDS dhe KESCO, as këto dy kompani nuk kanë pasur transaksione me kompani serbe.

“Por kjo nuk ka qenë e ndaluar, nga sot është e ndaluar”, ka theksuar ministrja.

fund, Rizvanolli ka nënvizuar se tregun e energjisë tashmë ka shumë tregtarë, prandaj Qeveria e ka vlerësuar nevojshme vendosjen e kësaj ndalese për parandaluar tregtimin me kompani kanë lidhje drejtpërdrejta apo tërthorta me pronarë serbë. /Lajmi.net/

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