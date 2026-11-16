Bajrami: Kurti &Co e kanë ditur se kush përfiton kur i thanë jo “Contour Global e gazit amerikan”, tash me këtë vendim shiten si patriota
Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami ka reaguar pas vendimit të Qeverisë së Kosovës që të ndalohet tregtimi i energjisë elektrike nga kompanitë serbe. Ajo tha se Kurti &Co e kanë ditur se kush përfiton e kush paguan, kur i thanë jo termocentralit të “Contour Global”. “Mos mendoni që Kurti & Co. nuk e kanë ditë…
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Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami ka reaguar pas vendimit të Qeverisë së Kosovës që të ndalohet tregtimi i energjisë elektrike nga kompanitë serbe.
Ajo tha se Kurti &Co e kanë ditur se kush përfiton e kush paguan, kur i thanë jo termocentralit të “Contour Global”.
“Mos mendoni që Kurti & Co. nuk e kanë ditë kush përfiton e kush paguan, kur i kanë thënë JO:
🔹 Termocentralit/ContourGlobalit,
🔹 Gazit amerikan përmes projektit të MCC-së,
🔹 Gazit të lëngshëm amerikan, së fundmi”.
Bajrami tha se shtatë vjet kanë përfitu tregtarët e energjisë. E me gjasë, jo veç ata, por edhe këta që e kanë leju këtë gjendje.
“Tash me këtë vendim na shiten si patriotë të kësaj dekade. Po hajde, tregojuni qytetarëve ku kanë përfundu paratë e tyre: në fitime të majme për tregtarët e energjisë, manipuluesit e tregut dhe ata që e kanë leju këtë gjendje”./Lajmi.net/