Fadil Fazliu niset për në Hagë, nesër pritet verdikti në rastin Thaçi 2: Pres drejtësi dhe dëshmimin e pafajësisë së çlirimtarëve

Fadil Fazliu ka njoftuar se sot është nisur për në Hagë, pasi nesër më 17 nëntor pret verdiktin e Dhomave të Specializuara të Kosovës atje në rastin Thaçi 2. Ai ka thënë se pret drejtësi dhe dëshmimin e pafajësisë së tij dhe të gjithë çlirimtarëve. “Sido që të jetë verdikti, qëndrimi im nuk ndryshon: gjithmonë…

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16/11/2026 10:34

Fadil Fazliu ka njoftuar se sot është nisur për në Hagë, pasi nesër më 17 nëntor pret verdiktin e Dhomave të Specializuara të Kosovës atje në rastin Thaçi 2.

Ai ka thënë se pret drejtësi dhe dëshmimin e pafajësisë së tij dhe të gjithë çlirimtarëve.

“Sido që të jetë verdikti, qëndrimi im nuk ndryshon: gjithmonë dhe përgjithmonë do të jem në krah të çlirimtarëve! Me krenari, dinjitet dhe besnikëri ndaj vlerave të luftës çlirimtare. UÇK, dje, sot dhe përgjithmonë”, ka shtuar Fazliu. /Lajmi.net/

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