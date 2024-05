Rinia e PDK-së me aksion për 1 Maj, ia përkujton Qeverisë ikjen e profesionistëve Rinia Demokratike e Kosovës, ka zhvilluar një aksion para Qeverisë së Kosovës, për nderë të 1 Majit – Ditës së Punëtorëve. Me këtë rast, në mënyrë simbolike të rinjtë e PDK-së me valixhe në duar iu drejtuan ndërtesës së Qeverisë si protestë për ikjen e qytetarëve nga vendi, raporton Ekonomia Online. Kryetarja e të rinjve…