Dështimi i takimit të liderëve të opozitës me Kurtin, analistët vlerësojnë se dëmtohet Kosova Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka ftuar në takim tri partitë opozitare me arsyetimin që për të diskutuar për agjendën legjislative. PDK-ja do të dërgoj shefin e partisë Memli Krasniqi ndërkaq LDK dhe AAK kanë refuzuar. Të rralla janë momentet kur liderët e partive opozitare thirren të marrin pjesë në takime me kryeministrin Albin Kurti.…