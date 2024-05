Abdixhiku kritikon Kurtin: Nuk është patriotizëm me të ikë 50 mijë njerëz nga Kosova Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, në një tubim me qytetarët në Suharekë ka shprehur pakënaqësi ndaj punës së Qeverisë Kurti. Sipas tij, është dorëzim me “ia dhanë Amerikën Serbisë” dhe me i lënë qytetarët pa shkolla e spitale. “Patriotizëm më të madh se me mujtë Serbinë me njerëz duke ndejt në Kosovë nuk ka; patriotizëm…