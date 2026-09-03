Rexhepi pas darkës së Kurtit me pakicat: E pamundur të zgjedhet Presidenti pa partitë tjera shqiptare, duhet biseduar me Aleancën

Gjatë mbrëmjes së djeshme Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka zhvilluar një takim me deputetët e minoriteteve. Në këtë darkë prezente ishte edhe deputetja boshnjake, Emilja Rexhepi. Ajo në një prononcim për Indeksonline ka folur lidhur me takimin e djeshëm. ‘’Po, patëm një darkë miqësore me Kryeministrin, të gjithë ne nga radhët e komuniteteve joshumicë,…

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03/09/2026 17:31

Gjatë mbrëmjes së djeshme Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka zhvilluar një takim me deputetët e minoriteteve.

Në këtë darkë prezente ishte edhe deputetja boshnjake, Emilja Rexhepi. Ajo në një prononcim për Indeksonline ka folur lidhur me takimin e djeshëm.

‘’Po, patëm një darkë miqësore me Kryeministrin, të gjithë ne nga radhët e komuniteteve joshumicë, ku ai na informoi për procesin e marrëveshjes ndërmjet Vetëvendosjes dhe LDK-së rreth propozimit për një kandidat të përbashkët për President të shtetit’’, ka thënë fillimisht për Indeksonlie Rexhepi.

Sipas saj pas refuzimit nga gjashtë deputetët e LDK-së që të votojnë Bekim Sejdiun për President, situata është bërë e vështirë.

‘’Megjithatë, tani situata është bërë më e vështirë pas ndarjes së 6 deputetëve të LDK-së, të cilët janë kundër. Prandaj, edhe përkundër mbështetjes sonë të përbashkët, mendoj se është e pamundur të zgjidhet Presidenti pa mbështetjen e përfaqësuesve të tjerë politikë të partive shqiptare’’, është shprehur Rexhepi.

Deputetja Rexhepi ka edhe një kërkesë për Aleancën.

‘’Sipas mendimit tim, duhet të bisedohet me AAK-në rreth zgjedhjes së Presidentit. Mendoj se ata janë të gatshëm të votojnë. Në të kundërtën, shkojmë në zgjedhje të reja të jashtëzakonshme,  që nuk i konvenon askujt’’, ka thënë Rexhepi.

Për takimin e djeshëm ka folur edhe Nenad Rashiq. Ajo për Indeksonline thotë se darka me Kurtin ka qenë e planifikuar dy ditë para ngjarjeve të fundit.Rashiq thotë se në takim është folur lidhur me situatën aktuale.

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