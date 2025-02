Reuters me burime: SHBA mund t’ia ndal Ukrainës internetin e Starlink nëse s’ka marrëveshje për mineralet ukrainase Mediumi prestigjioz amerikan “Reutres” raporton se SHBA-ja i ka bërë të ditur Ukrainës se mund t’ia shkëpus shërbimet e internetit satelitor “Starlink” nëse s’do të ketë një marrëveshje me SHBA-në për mineralet e Ukrainës. Kështu kanë bërë të ditur për Reutres tre burime të njohura me këtë çështje. “Qasja e vazhdueshme e Ukrainës në Starlink…