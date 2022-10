Reperi kosovar njofton se dikush ia bleu atij 200 mijë ndjekës të rremë në Instagram

Rep-artisti i njohur kosovar, Lluni së fundmi ka njoftuar se dikush ia ka blerë atij 200 mijë ndjekës të rremë.

Lajmin e ka bërë të ditur vet artisti i labelit PINT me anë të një “InstaStory”, shkruan lajmi.net.

“Mam, Mam sonte jam ekstra njeri i keq, se sonte kam vendos mos me i la dhembet me shku në bankomat mi nxjerr do pare edhe me e gjet një tjetër rob**m t’internetit si unë edhe me ja ble llunit 200k fake followersa, se s’kam çka i bëjë tjetër send”, shkroi ai ndër tjerash.

Mirëpo reperi tregoi tutje se ai ishte i shpejt e bëri që llogarinë e tij ta kthej në privat që mos t’i pranoj ata. /Lajmi.net/